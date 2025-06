NGO: Iran seit 24 Stunden vom Internet getrennt

Aktualisierung: Meldung durchgehend aktualisiert)



TEHERAN (dpa-AFX) - Die Menschen im Iran sind wegen der Abschaltung des Internets weitestgehend von der globalen Kommunikation abgeschnitten. Der Iran sei nun seit 24 Stunden offline, berichtete die Organisation Netblocks am frühen Morgen, die vor allem für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist.

"Der anhaltende Blackout-Vorfall ist der schwerwiegendste seit den Protesten im November 2019 und beeinträchtigt die Fähigkeit der Öffentlichkeit, in einer Zeit, in der Kommunikation lebenswichtig ist, in Verbindung zu bleiben", so die Nichtregierungsorganisation.