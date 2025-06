Risen Energy stellt integrierte Solarspeichersysteme auf der SNEC 2025 vor

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Komplettlösungen für Privathaushalte,

gewerbliche Kunden und Energieversorger zeigen die nahtlose Integration von PV,

Speichern und Energiemanagement



Am 11. Juni 2025 stellte Risen Energy auf der 18. SNEC PV Power Expo seine

Komplettlösungen für erneuerbare Energien vor. Das Lösungsangebot ist so

konzipiert, dass ein vollständig integriertes Ökosystem entsteht, das Module,

Wechselrichter, Energiespeicher und intelligente Energiemanagementplattformen

vereint. Diese vertikal integrierten Lösungen wurden entwickelt, um die

Beschaffung zu vereinfachen, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und den

fragmentierten After-Sales-Support zu lösen - häufige Probleme, die die heutige

Solarbranche immer wieder vor Herausforderungen stellen.





Komplettlösungen für erneuerbare Energien: Drei Systemkonfigurationen fürAnwendungen im Wohn-, Gewerbe- und EnergieversorgungsbereichUm eine breite Palette von Kundenbedürfnissen zu unterstützen, hat Risen Energydrei gezielte Systemlösungen für die Märkte der Privathaushalte, der Gewerbe-und Industriebetriebe (C&I) und der Versorgungsunternehmen entwickelt. JedeKonfiguration kombiniert maßgeschneiderte Hardware mit intelligenter Software,um eine optimale Leistung und ein benutzerorientiertes Energiemanagement zugewährleisten:Lösung für Wohngebäude - Mit hocheffizienten n-Typ-Modulen, kompaktenLuvit-Mikro-Wechselrichtern und stapelbaren Speichersystemen wurde diesesAngebot entwickelt, um die Sicherheit, den Komfort und die Energieeffizienz fürHausbesitzer zu maximieren. Die integrierte Wi-Fi-Konnektivität und dieSchnellabschaltfunktion sorgen für ein intelligenteres und sichereresEnergiemanagement im Haus.Lösung für Gewerbe- und Industriebetriebe (C&I) - Dieses Hybridsystem wurde fürIndustrieparks, Fabriken und andere gewerbliche Umgebungen entwickelt undkombiniert PV, Energiespeicherung und Dieselerzeugung unter einer Plattform, dieüber das Cloud-System von Risen verwaltet wird. Dies ermöglicht einedurchgängige digitale Steuerung von Erzeugung, Speicherung, Verbrauch undLastausgleich in Echtzeit, was zu einer deutlichen Senkung der Energiekosten undeiner verbesserten Betriebstransparenz führt.Lösung für den Einsatz im Versorgungsbereich - Dank des hochdichten,flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersystems eTron (6,9 MWh pro Einheit) bietetdiese groß angelegte Lösung eine um 37 % höhere Energiedichte und eine um 23 %verbesserte Raumausnutzung. In Verbindung mit der KI-gesteuertenCloud-Überwachung trägt das System zur Maximierung der Leistung und derInvestitionsrendite für Entwickler und Netzbetreiber bei.