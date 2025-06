Das könnte jetzt Chinas heißeste KI-Wette werden!

Anstatt die KI-Entwicklung im Reich der Mitte und dessen technologische Aufholjagd zu hemmen, haben die Exportbeschränkungen für das genaue Gegenteil, einen Innovationsboom, gesorgt. Schon jetzt gilt die Selbstfahrtochter Apollo des chinesischen Konzerns Baidu sowohl technologisch als auch hinsichtlich ihrer Kommerzialisierung führend, während mit Horizon Robotics und Pony AI die nächsten aussichtsreichen Konkurrenten in dieser Branche in den Startlöchern stehen.

Der DeepSeek-Schock zum Jahresauftakt und die wiederholten Mahnungen von Nvidia -CEO Jensen Huang vor einem Festhalten an den Exportbeschränkungen für US-amerikanische Halbleiterprodukte nach China lassen einen immer stärkeren Verdacht aufkommen.

Gleichzeitig hat Huawei einen Nvidias GB100-Prozessor ebenbürtigen KI-Chip präsentiert, während Volkswagen-Partner XPeng die Entwicklung eigener Automotive-Halbleiter angekündigt hat – Tesla bekommt noch nicht mal mit Fremdhardware ein zuverlässig selbstfahrfähiges Auto auf die Straße.

Neuer KI-Börsengang bereits in Kürze?

Wie zum Beweis für die These, dass sich das Kräfteverhältnis im Kampf um die leistungsfähigsten KI-Produkte zugunsten von China verschoben haben könnte, strebt jetzt ein weiteres, aussichtsreiches KI-Startup an die Börse in Hongkong.

Wie der Finanznachrichtendienstleister Bloomberg erfahren haben will, soll schon bald der IPO von MiniMax erfolgen. Das Unternehmen mit dem harmlos wirkenden Namen wird schon seit längerer Zeit beachtet und als aussichtsreich wahrgenommen. In einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr konnte MiniMax 600 Millionen US-Dollar einsammeln – auch E-Commerce-Riese Alibaba und Technologiekonzern Tencent sind mit an Bord.

Noch effizienter und noch billiger als DeepSeek

Vor allem Alibaba scheint auf einen Börsengang des 2021 gegründeten Startups zu drängen. Mit bis zu 3 Milliarden US-Dollar könnte das Unternehmen bewertet werden. Entsprechende Beraterinnen und Berater sind offenbar schon angeheuert. Gemeinsam mit Startups wie Moonshot AI, Bauchuan und Zhipu AI gehört MiniMax zu den sogenannten "neuen KI-Tigern", die Chinas Technologiebranche aufmischen.

Was MiniMax für Investoren interessant macht: Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge ein noch leistungsfähigeres KI-Modell entwickelt als das selbst von Apple-CEO Tim Cook gelobte DeepSeek – zu Hardwarekosten (gemietete Nvidia-Prozessoren) von gerade mal 534.700 US-Dollar. Seine Daten hat MiniMax auf der Open-Source-Plattform Github (Microsoft) einsehbar gemacht.

Außerdem bietet MiniMax ein Text-zu-Video-Modell für sein Videobearbeitungsprogramm Hailuo an sowie Talkie. Dahinter verbirgt sich ein Rivale des US-Startups Character AI, mithilfe dessen User Rollenspielfiguren und personalisierte Bots erstellen können. Talkie dürfte vor allem für Tencent ein Argument für die Unterstützung von MiniMax gewesen sein, denn das Unternehmen ist der weltweit größte Anbieter von Online-Rollenspielen, die sich vor allem in China großer Beliebtheit erfreuen.

Fazit: Explosive Kursentwicklung vorprogrammiert!

Chinas KI-Branche wächst rasant. Die Not hat erfinderisch gemacht und Startups wie MiniMax dazu gezwungen, besonders effiziente KI-Modelle zu entwickeln. Jetzt streben immer mehr dieser aussichtsreichen KI-Konzerne an die Börse. MiniMax könnte der nächste in Hongkong gelistete Wert sein, nachdem offenbar Alibaba auf einen IPO drängt, der das Unternehmen mit bis zu 3 Milliarden US-Dollar bewerten könnte.

Mit Blick auf die letzten KI-Börsengänge Horizon Robotics und Pony AI ist jedenfalls klar, dass auch MiniMax ein ganz heißes Eisen mit enormer Volatilität werden dürfte. Noch müssen sich die Gerüchte jedoch bestätigen und die Bekanntgabe des angestrebten Börsengangs offiziell erfolgen.

Bis dahin bieten die Aktien von Alibaba, Baidu und Tencent günstig bewertete Möglichkeiten, an Chinas KI-Boom teilzuhaben. Wer dagegen auf einen Handelsboom am chinesischen Aktienmarkt setzen möchte, der sollte sich unbedingt die Aktie von Futu Holdings näher ansehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion