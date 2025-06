Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gesunken. Am Nachmittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 130,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,52 Prozent.

Dem Anleihenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. In Deutschland war in einigen Bundesländern Feiertag. Auch in anderen Ländern der Eurozone wurden keine wichtigen Daten veröffentlicht. Zudem war auch in den USA Feiertag und es wurden auch dort keine Daten veröffentlicht.