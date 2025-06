Europäische Verhandlungen mit Iran zu Atomprogramm in Genf

GENF (dpa-AFX) - Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen an diesem Freitag im schweizerischen Genf mit ihrem Kollegen aus Teheran über das iranische Atomprogramm verhandeln. Vor dem Hintergrund eines möglichen Eingreifens der USA an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran ist es ein Ziel der europäischen Minister, den Iran zum Einlenken bei seinen Atomvorhaben zu bewegen und so zur Deeskalation beizutragen. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas soll an dem Treffen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi teilnehmen.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte dem Iran bei einem gemeinsamen Telefonat mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot, dem britischen Außenminister David Lammy und Kallas am Montagabend erneut Verhandlungen angeboten. Lammy wollte sich am Donnerstag in Washington mit US-Außenminister Marco Rubio treffen. Dabei dürfte es auch um die Abstimmung mit den USA vor dem Treffen in Genf gehen./bk/oe/DP/stk