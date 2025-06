Globale Börsen im Minus: MDAX und S&P 500 mit größten Verlusten

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.065,41 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,05%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der bei 29.177,49 Punkten um 1,59% gefallen ist. Der SDAX notiert bei 16.479,42 Punkten und verliert 1,09%. Der TecDAX zeigt sich etwas stabiler, steht jedoch ebenfalls im Minus bei 3.739,06 Punkten mit einem Rückgang von 0,54%. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der negativen Stimmung an den Märkten betroffen. Der Dow Jones notiert bei 41.814,79 Punkten und verliert 0,81%. Der S&P 500 steht bei 5.930,60 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,80%. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend negatives Bild an den internationalen Börsen, wobei der MDAX mit einem Rückgang von 1,59% den größten Verlust unter den betrachteten Indizes aufweist. Der TecDAX hingegen schneidet mit einem Minus von 0,54% am besten ab, bleibt jedoch ebenfalls im negativen Bereich.Die Unsicherheiten an den Märkten setzen sich somit fort und belasten die Anlegerstimmung weltweit.Die DAX-Spitzenreiter sind Sartorius Vz. mit einem Plus von 2.15%, gefolgt von Airbus, das um 1.39% zulegte, und Siemens Healthineers, das um 0.68% stieg.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Verluste, angeführt von Zalando mit einem Rückgang von 4.76%. Heidelberg Materials fiel um 2.47%, während adidas um 2.18% nachgab.Im MDAX konnte United Internet mit einem minimalen Anstieg von 0.08% glänzen, während LEG Immobilien und Aroundtown mit -0.13% und -0.26% ebenfalls im negativen Bereich blieben.Die größten Verlierer im MDAX sind Lanxess mit -3.87%, gefolgt von Nemetschek , das um -3.88% fiel, und Delivery Hero, das einen Rückgang von -4.01% verzeichnete.Im SDAX sticht Deutsche Euroshop mit einem beeindruckenden Plus von 8.75% hervor, gefolgt von Medios mit 7.27% und Verbio, das um 2.40% zulegte.Die Flopwerte im SDAX zeigen hingegen negative Entwicklungen, angeführt von Befesa mit -3.43%, Deutsche Pfandbriefbank mit -3.54% und Heidelberger Druckmaschinen, die um -4.11% fielen.Im TecDAX führt Sartorius Vz. erneut die Liste an mit 2.15%, gefolgt von CompuGroup Medical, das um 1.69% zulegte, und Siemens Healthineers mit 0.68%.Die TecDAX-Flopwerte werden von TeamViewer mit -2.66% angeführt, gefolgt von Kontron mit -3.41% und Nemetschek, das um -3.88% fiel.Im Dow Jones sind Goldman Sachs Group mit 1.70%, JPMorgan Chase mit 1.65% und Merck & Co mit 1.29% die besten Performer.Die größten Verlierer im Dow Jones sind Salesforce mit -1.24%, Boeing mit -1.29% und Visa (A), das um -4.88% fiel.Im S&P 500 hebt sich Coinbase mit einem starken Plus von 16.32% hervor, gefolgt von Caesars Entertainment mit 4.91% und TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) mit 4.76%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen Halliburton mit -3.17%, Dow mit -3.19% und Paycom Software mit -3.69%.