Mantra (OM), Tron (TRX), Stellar (XLM) und Tether Gold (XAUT)

TORONTO, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), vier neue, auf SEK lautende ETPs am Spotlight Stock Market in Schweden notiert hat:

Valour Mantra (OM) SEK ETP – ISIN: CH1108679908

– ISIN: CH1108679908 Valour Tron (TRX) SEK ETP – ISIN: CH1108679916

– ISIN: CH1108679916 Valour Stellar (XLM) SEK ETP – ISIN: CH1108679973

– ISIN: CH1108679973 Valour Tether Gold (XAUt) SEK ETP – ISIN: CH1108679981

Diese neuen Notierungen erweitern die Präsenz von Valour in den nordischen Ländern und stärken die Mission des Unternehmens, einen sicheren, transparenten und regulierten Zugang zu einer breiten Palette digitaler Vermögenswerte über traditionelle Broker-Plattformen zu ermöglichen.