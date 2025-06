EU-Kommission billigt Unicredits Übernahme der Banco BPM

RoamingFree schrieb 05.06.25, 10:47

Meiner Meinung nach entwickelt sich das jetzt im Moment, aus Sicht der UC, zu einer "Milchmädchenrechnung"

1. Was will ich? *** Übernahme der COBA und Integration ins Konzerngefüge = Synergieeffekte = Kosteneinsparungen = mehr Gewinn.

2. Was habe ich? *** Günstig erworbenes Aktienpaket, Möglichkeit über Derivate dieses Paket zu vergrößern

3. Was brauche ich? *** weitere Aktien = Angebot an die Shareholder zu ???

4. Wie kann ich ansonsten profitieren? *** Und das ist ein simples Rechenbeispiel!

UC hat:

a) das Aktienpaket vom Bund günstig erworben und ist somit gut im Plus bezogen auf Kaufpreis zu aktuellem Kurs

b) eine dicke Dividende eingestrichen, welche das Plus noch erhöht

c) Aufwendungen und laufende Kosten für den Derivatekauf / Leihe sowie für Kursabsicherungen

d) evtl. Erträge aus dem Tausch der Derivate gegen Aktien.



Für mich, als ein Firmeninhaber, käme jetzt die Frage auf "muss ich eigentlich handeln?"

Ich besitze ein Aktienpaket, das gewaltig im Plus ist und mir, so wie es jetzt aussieht, jedes Jahr eine dicke Dividende in die Kassen spült.

Ich könnte dieses Paket und damit auch die Dividendenerträge durch den Umtausch meiner Derivate noch erhöhen.

Ich habe also erstmal keinen dringenden Handelsbedarf, es sei denn ich will wirklich mein "Imperium" unbedingt vergrößern, da ich die daraus

entstehenden Effekte, höher ansehe als reiner Kapitalzuwachs.

Für ein langsames, bedächtiges Vorgehen spricht auch noch, dass ich mich damit nicht gegen die aktuelle Meinung der deutschen Regierung

stelle. Aber Zeiten und Meinungen können sich ja auch ändern. Ggf. hat "Fritze" irgendwann auch ganz andere Sorgen als sich um eine Bank und

ihre Geschäfte zu kümmern!?

Also bei dem ganzen "für und wider" könnte ich, als UC, gut damit leben, wenn sich momentan nichts tut. Steigt, der Kurs profitiere ich davon,

Fällt, der Kurs habe ich ggf. irgendwann die Chance mein ursprüngliches Ziel zu einem günstigeren Preis zu erreichen.

Wie gesagt, alles nur meine Meinung. Gibt bestimmt noch 'ne Menge Pro und Kontras und 1000 andere Kriterien die bewertet werden

müssen. Aber ich glaube, wir können alle gut damit leben, wenn der Kurs peu à peu steigt und die Aussicht auf einen "Übernahmeangebotsaufschlag"

bestehen bleibt.

Wünsche alle Beteiligten hier noch einen erfolgreichen (Handels)-Tag ! :keks: