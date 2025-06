ATX verliert über ein Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich auch am Donnerstag mit klaren Kursabschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX büßte weitere 1,11 Prozent auf 4.307,90 Punkte ein und setzte damit seine laufende Abwärtsbewegung fort. Der heimische Leitindex absolvierte bereits seinen 8. Verlusttag in neun Sitzungen.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen deutlich abwärts. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran sorgt international unverändert für Nervosität und Zurückhaltung bei den Akteuren. Zudem könnten auch die USA in den Konflikt eintreten, was eine weitere massive Eskalationsstufe bedeuten würde.