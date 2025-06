Tongyu Communications präsentiert Innovationen in den Bereichen Drahtlostechnologie und Satellitenkonnektivität

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Welt entwickelt sich die Satellitenkommunikation zu einer entscheidenden Technologie für die globale Konnektivität. Tongyu stellte seine Lösungen für die Verbindung zwischen Satelliten und Bodenstationen vor, die Technologien für Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn (LEO) und geostationärer Umlaufbahn (GEO) kombinieren. Diese Lösung bietet zuverlässige und effiziente Konnektivität für die Seeschifffahrt, die Luftverkehrskommunikation, Notfallmaßnahmen und abgelegene Gebiete. Darüber hinaus stärkt das Unternehmen durch die Errichtung einer Produktionsstätte in Hubei, China, und durch Investitionen in Satellitengeschäfte über Joint Ventures und Industriefonds strategisch seinen Fokus auf Satelliten-Nutzlasten, Bodenstationen und Terminals für kommerzielle Anwendungen, um der wachsenden Nachfrage nach zuverlässiger Satellitenkonnektivität gerecht zu werden.

ZHONGSHAN, China, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Shanghai 2025 stellte Tongyu Communication Inc. (002792.SZ) MacroWiFi vor, eine Lösung für großflächige WiFi-Abdeckung, zusammen mit fünf wichtigen Produktkategorien: Satellitenkommunikation für Boden-Satelliten-Konnektivität, hocheffiziente Basisstationsantennen, Integration von massiven MIMO-Antennen und Blechfiltern, Antennen für niedrige Flughöhen. Die Produktpräsentation hob Tongyus Fortschritte in den Bereichen Satellitenkommunikation, 5G-A, 6G-Entwicklung, Low-Altitude-Economy und Last Mile hervor und bot innovative Lösungen für die Branche.

Winnie Wu, Vizepräsident von Tongyu Communication, erklärte, dass die Lösung des Unternehmens Nutzlasten an Bord, Bodenstationen und Satellitenterminals umfasst. Sie wurde bereits erfolgreich in experimentellen Satelliten für das Satelliteninternet eingesetzt und ist nun Teil der Lieferketten großer internationaler Betreiber. „Als einer der Hauptakteure im Bereich der globalen Innovation in der Kommunikationstechnologie macht Tongyu weiterhin bedeutende technologische Fortschritte und beweist damit branchenführende Kompetenz."

Als Pionier der technologischen Innovation verschiebt Tongyu ständig die Grenzen und führt die Entwicklung der Branche an. Anfang dieses Jahres stellte das Unternehmen seine MacroWiFi-Lösung vor, die mit High-Gain-Antennen und einem Langstrecken-Übertragungsprotokoll eine WiFi-Abdeckung von 1,5 bis 2 km ermöglicht. Derzeit laufen Pilotprojekte in Südostasien.

Darüber hinaus bietet die neu eingeführte Antenne für niedrige Höhen eine nahtlose Abdeckung vom Boden bis zu 600 Metern und unterstützt damit Anwendungen wie Drohnenlogistik und Notfallkommunikation, aber auch herkömmliche Mobilfunknetze. Diese Innovation steigert die betriebliche Effizienz und trägt zur Entwicklung der Wirtschaft in geringer Höhe bei, indem sie neue Wachstums- und Kooperationsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren schafft.

Informationen zu Tongyu Communication

Tongyu Communication Inc. wurde 1996 gegründet und ist auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Mobilfunkantennen, Hochfrequenzgeräten und Satellitenkommunikationslösungen spezialisiert. Mit Produktionsstätten in China und Niederlassungen in Europa und an verschiedenen Standorten weltweit hat Tongyu Communication eine starke globale Präsenz aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tongyucom.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714715/2025__MWC.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc-shanghai-2025-tongyu-communications-prasentiert-innovationen-in-den-bereichen-drahtlostechnologie-und-satellitenkonnektivitat-302486513.html