Visa und Mastercard unter Druck: Kaufchance oder echtes Problem für die Aktie?

Berichte, dass große Multinationale wie Walmart und Amazon eigene Stablecoins entwickeln, um die traditionellen Kreditkartengebühren zu umgehen, haben die Aktienkurse von Mastercard und Visa belastet. Beide Unternehmen verzeichneten in den vergangenen Tagen Kursrückgänge von knapp 7 Prozent. Auch die Aktien anderer Zahlungsdienstleister wie American Express, PayPal und Capital One verloren an Wert.

Auslöser für den Kurssturz war ein Bericht des Wall Street Journal, dem zufolge Walmart und Amazon in Erwägung ziehen, eigene Stablecoins in den USA einzuführen. Stablecoins sind Kryptowährungen, die an eine Fiat-Währung wie den US-Dollar gekoppelt sind und daher als stabile Zahlungsmittel genutzt werden können. Auch andere globale Unternehmen wie Fluggesellschaften und der Reisekonzern Expedia ziehen in Betracht, Stablecoins als Zahlungsmethode einzuführen, um Kreditkartengesellschaften wie Visa und Mastercard zu umgehen.