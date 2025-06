Erfahrene Führungskraft Owen James zum Präsidenten der PRA Group Europe befördert

NORFOLK, Va., 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite, hat Owen James zum Präsidenten der PRA Group Europe befördert. Als Präsident der PRA Group Europe wird James die Führung in 15 Märkten in Europa, Kanada und Australien übernehmen. Darüber hinaus wird er für die Überwachung der Portfolio-Investitionen in ganz Europa verantwortlich sein und gleichzeitig die Rentabilität des europäischen Geschäfts weiter ausbauen.

James wird dem Präsidenten und Geschäftsführer Martin Sjolund berichten, dessen Nachfolge er antritt.

„Ich fühle mich geehrt, Präsident der PRA Group Europe zu sein und auf dem Erfolg unseres europäischen Geschäfts aufzubauen. Ich freue mich darauf, in dieser neuen Funktion weiter mit unserem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um unsere Strategie umzusetzen und die Präsenz unseres Unternehmens in wichtigen strategischen Märkten in ganz Europa weiter zu stärken", so James.

In den vergangenen sieben Jahren hat das Europageschäft der PRA Group starke Ergebnisse erzielt und sich zu einem wichtigen Motor für die Performance des Unternehmens entwickelt, wobei mehr als 3 Milliarden Dollar erfolgreich in Portfolios in ganz Europa investiert wurden.

James verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen. Er kam vor 13 Jahren zur PRA Group, als das Unternehmen 2012 die Mackenzie Hall Holdings übernahm. James hatte verschiedene Führungspositionen im Europageschäft der PRA Group inne, bevor er als Globaler Investmentbeauftragter die Anlagestrategie des Unternehmens überwachte. Bevor er zur PRA Group kam, arbeitete er mehr als 15 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen bei Intrum, einem großen europäischen Schuldendienstleister und Käufer.

„Da wir seit mehr als 10 Jahren mit Owen zusammenarbeiten, ist er die ideale Person, um die PRA Group Europe zu weiterem Erfolg zu führen. Owen verfügt über weitreichende Investitionserfahrungen, ein ausgeprägtes operatives Know-how und ist eine hoch angesehene Führungspersönlichkeit in der weltweiten Branche für notleidende Kredite. Ich weiß, dass er auf der Erfolgsbilanz der PRA Group Europe als einem der effizientesten Anleihekäufer aufbauen wird", sagte Sjolund.

Informationen zur PRA Group

Als weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite gibt PRA Group, Inc. Banken und anderen Gläubigern Kapital zurück, um den Ausbau von Finanzdienstleistungen für Verbraucher in Nord- und Südamerika, Europa und Australien zu unterstützen. Die Unternehmen der PRA Group arbeiten mit Tausenden Beschäftigten weltweit daran, ihre Kundschaft bei der Bewältigung von Schulden zu helfen. Weitere Informationen finden Sie auf www.pragroup.com.

Medienkontakt:

Giovanna Genard

Vice President, Global Communications and External Affairs | Marketing Leader

(757) 282-3343

Giovanna.Genard@PRAGroup.com

Kontakt für Investoren:

Najim Mostamand, CFA

Vice President, Investor Relations

(757) 431-7913

IR@PRAGroup.com

Die PRA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 12,55EUR auf Lang & Schwarz (19. Juni 2025, 20:39 Uhr) gehandelt.