Adyen Parts Sociales Aktie fällt um -3,14 % - 19.06.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Adyen Parts Sociales-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,24 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -6,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Adyen Parts Sociales auf +12,23 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,90 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,64 % 1 Monat -2,95 % 3 Monate +5,24 % 1 Jahr +35,42 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Es gibt 31 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,12 Mrd.EUR wert.

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran hat Europas Börsen auch am Donnerstag belastet. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,33 Prozent auf 5.197,03 Punkte und fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Es war der dritte Verlusttag in …

Top- und Flop-Aktien am 19.06.2025 im E-Stoxx 50.

Die Aussicht auf möglicherweise wegfallende Umsätze hat am Donnerstag wie schon am Vortag die Kurse der Zahlungsabwickler Adyen und Worldline unter Druck gesetzt. Adyen büßten an der Amsterdamer Börse 2 Prozent ein und Worldline in Paris 5,7 …

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.