Powersports Leader BRP eröffnet ersten Flagship-Store in Paris

VALCOURT, QC und PARIS, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) freut sich, heute die Eröffnung seines ersten europäischen Flagship-Stores in Zusammenarbeit mit seinem neuen Händler Canadian Motors bekannt zu geben. Das neue Geschäft befindet sich im Herzen von Paris am Boulevard du Montparnasse 8 und soll ein innovatives sowie intensives Markenerlebnis in einem exklusiven Rahmen bieten. Es beherbergt die konzerneigene Marke Can-Am mit ihrer gesamten Palette Straßenfahrzeuge, insbesondere die kürzlich eingeführten Elektromotorräder Can-Am Pulse und Can-Am Origin sowie den Can-Am Canyon, das neueste Mitglied der dreirädrigen Familie von Can-Am.

„Die Eröffnung unseres Flagship-Stores ist ein Meilenstein für BRP in Europa und positioniert uns als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Powersports", so Steve Pelletier, Vice President und General Manager International bei BRP. „Mit seiner prominenten Lage im Herzen der französischen Hauptstadt und dem starken Fokus auf unsere brandneuen Elektromotorräder ermöglicht uns dieser neue Store, unsere Marktpräsenz zu erweitern, indem wir noch mehr Kontakte zu unserer Community knüpfen sowie unsere langfristigen Investitionen in Europa bestätigen."

Dieser Flagship-Store ist der erste in Europa in der 22-jährigen Geschichte von BRP und unterstreicht das reiche Erbe sowie die Führungsrolle von BRP in der Powersportbranche. Das als Einzelhandels-, Erlebnis- und Vorführzentrum ausgerichtete Geschäft erstreckt sich über 144 Quadratmeter und unterstreicht den Einsatz von BRP für Innovation, Premium-Qualität sowie eine enge Beziehung zu seiner Kundschaft. BRP hat sich für diesen Standort entschieden, um seine Marktziele zu unterstützen und freut sich, dass Canadian Motors sein Autohaus dort betreibt. Canadian Motors betreibt bereits drei Motorradhandelgeschäfte in Frankreich und verfügt über große Erfahrung im Verkauf von E-Bikes. Darüber hinaus wird BRP Canadian Motors mit einer vielfältigen Reihe Marketingaktivitäten unterstützen, die letztlich dazu beitragen werden, dass mehr Kunden den Laden betreten. Derzeit verfügt BRP über ein Netz von mehr als 450 Händlern und Vertriebspartnern in der gesamten EMEA-Region.