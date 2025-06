Bekanntgabe der Shortlist für den 2025 Global Energy Prize

Die erste Phase lief vom 1. Januar 2025 bis zum 20. April 2025 und endete mit 90 Nominierungen aus 44 Ländern und Regionen. Anträge wurden nach den festgelegten Kriterien bewertet, darunter wissenschaftliche Neuheit, Anwendungsrelevanz und Umsetzungspotenzial. Auf der Grundlage der Bewertungsergebnisse wurden aus jeder Kategorie die fünf Projekte mit der höchsten Durchschnittspunktzahl ausgewählt und in die Endauswahl aufgenommen. „Diese Projekte befassen sich mit den aktuellen Herausforderungen im Energiebereich und haben das Potenzial für eine breite Anwendung. Es ist auch wichtig, dass der Preis eine Plattform bleibt, auf der die Wissenschaft Grenzen überschreitet und Forschende für eine nachhaltige Zukunft zusammenbringt", sagte Rae Kwon Chung, Friedensnobelpreisträger und Vorsitzender des International Award Committee.

Auf der diesjährigen Shortlist sind:

Nominierungen im Bereich „Traditionelle Energie"

1. Pietro Barabaschi, Italien

Direktor, ITER

2. Jinliang He, China

Professor, Tsinghua-Universität

3. Valery Chuyanov, Russland

4. Shu-Yuen Ron Hui, China

Professor, City University of Hong Kong

5. Dmitri Zverev, Russland

Direktor, Afrikantov Experimental Design Bureau

Nominierungen im Bereich „Nicht traditionelle Energie"

1. Yu Huang, USA

Professor, UCLA

2. Issa Batarseh, USA

Professor, UCF

3. Mehdi Seyedmahmoudian, Australien

Professor, Swinburne

4. Wanlin Guo, China

Laboratory Head, NUAA

5. Jose Heraclito Zagal, Chile

Honorarprofessor, USACH

Nominierungen im Bereich „Neue Wege der Energieanwendung"

1. Vladislav Khomich, Russland

Wissenschaftlicher Direktor, Institut für Elektrophysik und Elektrotechnik, RAS

2. Mohammad Nazeeruddin, Schweiz

Honorarprofessor, EPFL

3. Yulong Ding, GB

Professor, University of Birmingham

4. Laura Gagliardi, USA

Professor, University of Chicago

5. Amit Goyal, USA

Director, RENEW Institute, State University of New York in Buffalo

Die Namen der Preisträgerinnen und Preisträger werden im Juli bekanntgegeben, die Preisverleihung findet im Oktober statt.

