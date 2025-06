SHANGHAI, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Während des MWC Shanghai 2025 wurde erfolgreich der F5.5G All-Optical Industry Summit abgehalten. Auf dem Gipfeltreffen war die boomende F5.5G-Industrie ein zentrales Gesprächsthema zwischen dem Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, der chinesischen Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Maxis aus Malaysia sowie CTM. Sie berichteten insbesondere über die neuesten Geschäftspraktiken globaler Netzbetreiber im Bereich der volloptischen 10-Gbit/s-Breitbandübertragung sowie der volloptischen Premiumübertragung.

In den letzten Jahren hat sich der kommerzielle Einsatz von optischen F5.5G-Netzen beschleunigt. Im Bereich des optischen Zugangs haben mehr als 70 Netzbetreiber weltweit 10-Gbit/s-Pakete auf den Markt gebracht und die groß angelegte kommerzielle Nutzung von rein optischen 10-Gbit/s-Breitbanddiensten hat den Weg für neue AItoH-Dienste geebnet. Im Bereich der optischen Übertragung wurden weltweit mehr als 240 Netze mit einer Übertragungsrate von 400 G errichtet. In der Zwischenzeit erforscht die Branche den Aufbau von Metronetzen mit einer Latenz von 1 ms, um sicherzustellen, dass Endnutzer schnell auf die Rechenleistung der Cloud zugreifen können, was Innovationen bei KItoB-Anwendungen ermöglicht.