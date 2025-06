Antaisolar unterzeichnet über 2 GW in globalen Partnerschaften und stellt den Smart Tracker AT-Spark auf der SNEC 2025 vor

XIAMEN, China, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Vom 11. bis 13. Juni fand in Shanghai die 18. SNEC PV Power Expo statt, die weltweite Aufmerksamkeit erregte. Antaisolar präsentierte sein Flaggschiff, das intelligente Nachführsystem AT-Spark, sowie ein umfassendes Angebot an Solarmontagelösungen für Aufdach- und Freiflächenprojekte. Während der Veranstaltung unterzeichnete das Unternehmen Verträge über insgesamt mehr als 2 GW mit globalen Partnern, was sein starkes Entwicklungspotenzial unterstreicht.

Zwischen dem 11. und 12. Juni unterzeichnete Antaisolar Vereinbarungen mit Partnern wie RAYSTECH GROUP PTY LTD, Shandong Industrial Equipment Installation Group, SPV CO. LTD, CLEAN KINETICS PTE. LTD und OSW. Diese Vereinbarungen erstrecken sich auf Europa, Australien, Mittelamerika, Südostasien, Südkorea sowie China und umfassen strategische Partnerschaften, Projektgeschäfte sowie Vertriebskooperationen.

Bis Ende 2024 hat Antaisolar weltweit 41,7 GW geliefert sowie Niederlassungen in 21 Ländern und Regionen eröffnet, um sein globales Ökosystem aktiv zu erweitern und lokale Unterstützung für globale Projekte zu bieten.

Weltpremiere! AT-Spark Smart Tracking System offiziell lanciert

Am 11. Juni hat Antaisolar sein neuestes intelligentes Nachführsystem AT-Spark vorgestellt. Der von F&E-Direktor Yang Shuibu vorgestellte AT-Spark zeichnet sich durch ein selbst entwickeltes achteckiges Torque Tube aus, das den Windwiderstand erhöht und eine leichte Struktur aufweist. Sein patentiertes Doppelkugellager ermöglicht die Selbstausrichtung der Neigung und vereinfacht die Installation.

AT-Spark wird von SmartTrail, dem intelligenten Nachführsystem von Antaisolar, angetrieben und bietet vier Modi zum Schutz vor extremen Wetterbedingungen. Durch den Einsatz intelligenter Algorithmen maximiert AT-Spark die Energieausbeute und reduziert die Stromgestehungskosten (LCOE), wodurch es sich ideal für PV-Projekte im Versorgungsbereich eignet.

Diese Markteinführung spiegelt die auf Innovation ausgerichtete Strategie von Antaisolar wider. Das Unternehmen betreibt vier Forschungs- und Entwicklungszentren in Spanien, Shanghai, Xiamen und Zhangzhou mit über 120 professionellen Ingenieuren. Laut Wood Mackenzies 2025 Global Solar PV Tracker Market Share Report rangiert Antaisolar im Jahr 2024 weltweit auf Platz 9 bei den Tracker-Lieferungen und auf Platz 6 in Schlüsselmärkten wie Lateinamerika, Asien-Pazifik und China.

Zum Abschluss der SNEC 2025 setzt sich Antaisolar weiterhin für die globale Zusammenarbeit und die Förderung von Innovationen in der Solarbranche ein. Geleitet von seiner Mission „RAISE A GREEN WORLD" fördert das Unternehmen weiterhin die digitale und intelligente Transformation des PV-Sektors.

Informationen zu Antaisolar

Antaisolar ist ein Experte für digitale, intelligente PV-Montagesystemlösungen sowie ein Pionier für Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien, spezialisiert auf Struktur- und Automatisierungssteuerung. Das Unternehmen gehört zu den 500 weltweit führenden Unternehmen im Bereich der neuen Energien und ist eine der zehn größten Marken für Nachführsysteme weltweit.

