MAIDO, LIMA, IST DIE NO.1 AUF DER LISTE VON THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

TURIN, Italien, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die Welt der Gastronomie kam heute Abend in Turin, Region Pidemont, zusammen, um The World's 50 Best Restaurants 2025, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, zu feiern, wobei das Maido in Lima zum The World's Best Restaurant gekürt wurde. Die Preisverleihung findet im Lingotto Fiere statt und würdigt kulinarische Spitzenleistungen aus 22 Regionen und fünf Kontinenten, wobei 10 neue Einträge in die Liste der 1-50 aufgenommen wurden.

Maido, das berühmte Nikkei-Restaurant unter der Leitung des Chefkochs Mitsuharu 'Micha' Tsumura, klettert von No.5 im Jahr 2024 auf den ersten Platz. Maido ist bekannt für die Kombination aus präziser japanischer Kochkunst und frischen peruanischen Zutaten und bietet ein mehrgängiges Degustationsmenü, das auf saisonalen Produkten und kulturellen Geschichten basiert. Vom herzlichen 'Maido!'-Gruß bis zum letzten Bissen spiegelt das Erlebnis mehr als 15 Jahre Innovation und Hingabe wider. In der Rangliste folgen Asador Etxebarri (No.2) in Atxondo, Spanien, und Quintonil (No.3) in Mexiko-Stadt.