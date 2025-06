60 % der Führungskräfte setzen auf Agentic Automation, um echten Unternehmenswert zu schaffen

SAN JOSE, Kalifornien, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), hat heute einen neuen Forschungsbericht veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit Forrester Consulting entwickelt wurde sowie die wichtigsten Hindernisse und Durchbrüche bei der Annahme von KI-Agenten in Unternehmen aufzeigt. Die Ergebnisse verdeutlichen die zunehmende Dynamik von KI-Agenten in allen Branchen sowie die Herausforderungen, die Unternehmen beim Einsetzen bewältigen müssen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Die Studie, die auf einer Umfrage unter globalen Entscheidungsträgern basiert, welche unternehmensweite KI-Strategien beaufsichtigen, ergab, dass 60 % der Befragten glauben, dass Automatisierungsplattformen – insbesondere die von Robotic Process Automation (RPA) und KI-Marktführern wie Automation Anywhere – die wertvollste Grundlage für die Verwaltung von KI-gesteuerten Prozessen sind. Diese Präferenz übertrifft KI-Anbieter für allgemeine Zwecke wie OpenAI (ChatGPT) und Anthropic (Claude) sowie breitere Unternehmensplattformen wie Microsoft Power Automate und Salesforce Einstein, was den Bedarf an nativen Automatisierungslösungen, die speziell für die Orchestrierung und Skalierung von Prozessen entwickelt wurden, verdeutlicht. Darüber hinaus stimmten 71 % der Befragten zu, dass Automatisierungslösungen die menschlichen Fähigkeiten ergänzen und nicht ersetzen sollten – was unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die strategische Entscheidungsfindung in den Händen von Menschen bleibt.

„Diese Studie zeigt einen kritischen Wendepunkt für Unternehmen auf", sagt Mihir Shukla, Geschäftsführer von Automation Anywhere. „Führungskräfte legen eindeutig den Schwerpunkt auf KI-unterstützte Arbeitsabläufe und erkennen den unbestreitbaren Wert von Agentic AI. Die Tatsache, dass eine signifikante Mehrheit speziell nach diesen Lösungen von modernen, Cloud-nativen RPA- und KI-Automatisierungsanbietern sucht, unterstreicht, dass tiefgreifendes Fachwissen in der Prozessautomatisierung entscheidend ist, um die Akzeptanz zu steigern sowie sinnvolle Auswirkungen zu entfalten, die Reise zum autonomen Unternehmen zu beschleunigen und den Weg zu künstlicher allgemeiner Intelligenz für die Arbeit zu ebnen."