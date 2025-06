Right Season gibt strategische Neuausrichtung unter neuem CEO bekannt, um Fokus auf die Bereiche KI, Biotechnologie und fortschrittliche Technologie zu verstärken

19. Juni 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Right Season Investments Corp. (TSXV: LITT), („Right Season“ oder das „Unternehmen“) kündigt eine strategische Verlagerung des Investitionsschwerpunkts auf wachstumsstarke Sektoren an, darunter Künstliche Intelligenz (KI), Biotechnologie sowie fortschrittliche Technologie und Robotik. Diese Neupositionierung folgt auf die kürzliche Ernennung von Dr. Kristian Thorlund, PhD, zum Chief Executive Officer und spiegelt seine Vision wider, das Unternehmen an transformativen Branchen auszurichten, die die Zukunft der globalen Wirtschaft gestalten.

Dr. Thorlund, der unter anderem über mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in Datenwissenschaft, maschinellem Lernen, KI und Gesundheitstechnologien verfügt, kann auf eine bewährte Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und Unternehmensführung verweisen. Mit diesem umfassenden Fachwissen will er Right Season in eine neue strategische Richtung führen, die darauf abzielt, durch gezielte Investitionen in Sektoren der nächsten Generation mit erheblichem Wachstumspotenzial einen langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Mit dieser neuen Ausrichtung will Right Season seine Kapital- und Beratungsstärke nutzen, um innovative Unternehmen zu unterstützen, die an der Spitze von Wissenschaft und Technologie stehen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass KI, Biotechnologie und Robotik einige der vielversprechendsten Branchen für die künftige Wertschöpfung darstellen, und beabsichtigt, sowohl auf privaten als auch auf öffentlichen Märkten aktiv Chancen zu verfolgen.

Die jüngsten Marktprognosen unterstreichen die Stärke dieser strategischen Ausrichtung. Der weltweite KI-Markt wird voraussichtlich von 279 Milliarden $ im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen $ im Jahr 2030 wachsen (CAGR von 35,9 %). Die Biotechnologiebranche wird voraussichtlich von 1,55 Billionen $ im Jahr 2023 auf 3,88 Billionen $ im Jahr 2030 anwachsen (CAGR von 14,1 %). [i] Für den Robotikmarkt wird bis 2030 ein Umsatz von über 200 Milliarden $ prognostiziert, wobei allein die KI-gesteuerte Robotik voraussichtlich 124,8 Milliarden $ erreichen wird.[ii] Diese Trends deuten auf erhebliche langfristige Wachstumschancen in diesen Sektoren hin.[iii] Right Season beabsichtigt, sich aktiv zu positionieren, um im Rahmen seiner langfristigen Wachstumsstrategie einen bedeutenden Wert für die Aktionäre in allen drei Sektoren zu erzielen.