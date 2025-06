Intelligenz für die nächste Ära der Nachhaltigkeit und Berichterstattung in Unternehmen

New York und London (ots/PRNewswire) - Datamaran (https://www.datamaran.com/) ,

der weltweit führende Anbieter von Software für Risiko- und

Governance-Intelligence, hat heute die Einführung seines Core-Produkts bekannt

gegeben - einer leistungsstarken Lösung, mit der Unternehmen schnell und

zuverlässig die für ihr Geschäft relevantesten ESG-Themen, -Risiken und -Chancen

identifizieren, verwalten und offenlegen können.



Die Einführung von Datamaran Core markiert die Weiterentwicklung der

Governance-Plattform des Unternehmens zur Datamaran Suite , die zwei

unterschiedliche Lösungen für die unterschiedlichen Ansätze und Anforderungen

von Unternehmen bietet. Core unterstützt interne Nachhaltigkeits-, Rechts- und

Risikoteams bei der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Erkenntnisse sowie

der Verwaltung der regulatorischen Angleichung zu Themen wie Klimawandel,

Ressourcennutzung, Verbraucher und Endnutzer sowie Geschäftsverhalten - ohne die

Komplexität sowie die Kosten einer vollständigen Governance-Plattform.





" Core bietet Unternehmen die erforderlichen Funktionen, um wiederholbare,

auditfähige Bewertungen zuverlässig durchzuführen und gleichzeitig angesichts

sich ändernder Anforderungen flexibel zu bleiben ", erklärte Marjella

Lecourt-Alma, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Datamaran. "Mit Datamaran

Core verfügen Unternehmen über die erforderlichen Einblicke, um

Compliance-Auflagen in strategische Vorteile umzuwandeln."



Wie Unternehmen davon profitieren



Datamaran Core befasst sich mit vier zentralen Verwaltungsherausforderungen:



- Verbesserte Effizienz und Automatisierung - Core ersetzt statische

Tabellenkalkulationen durch optimierte, KI-gestützte Arbeitsabläufe, wodurch

manueller Aufwand reduziert wird und Zeit für strategische Maßnahmen gewonnen

wird.



- Regulatorische Angleichung und Bereitschaft - Die systematisierte,

überprüfbare Methodik unterstützt die Einhaltung von Offenlegungsrahmenwerken

und sorgt dafür, dass Unternehmen in einem sich schnell verändernden Umfeld

stets vorbereitet sind.



- Tiefere strategische Integration - Mit Tools, welche die

funktionsübergreifende Zusammenarbeit unterstützen, stellt Core sicher, dass

ESG-Faktoren in die Unternehmensstrategie, das Risikomanagement und die

Governance-Strukturen integriert werden.



- Verbesserte Qualität und Fokussierung - Durch häufigere,

unternehmensspezifische Analysen können sich Unternehmen stärker auf die

relevantesten Themen konzentrieren, was zu einer besseren Geschäftsausrichtung

und gezielteren Offenlegungen führt.



Zweckgerichtet angefertigte Module



Datamaran Core umfasst den Zugang zu den folgenden Modulen:



- Materiality Assessment - Ein auditbereiter, evidenzbasierter Arbeitsablauf zur

Identifizierung und Priorisierung von Nachhaltigkeitsthemen.



- IRO Hub - Übersetzt wesentliche Themen in strukturierte Erkenntnisse zu

Auswirkungen, Risiken und Chancen.



- DMA Evaluate (https://blog.datamaran.com/press/datamaran-launches-a-smarter-mo

re-scalable-approach-to-double-materiality-with-dma-evaluate) - Unterstützt die

kontinuierliche Compliance sowie strategische Flexibilität durch

Versionsverfolgung und Aufforderungen zur Neubewertung.



- Monitoring, Report Search & Regulatory Search - Stellt wichtige Trends,

Benchmarks von Wettbewerbern und regulatorische Veränderungen vor.



- Datapoints Export + Assurance Pack - Unterstützt die Vorbereitung auf interne

und externe Auditprozesse.



Core Plus Gemeinschaft



Core-Nutzer erhalten außerdem exklusiven Zugang zu Harbor+ , der Premium-Ebene

von Datamarans neuer globalen Gemeinschaft (https://blog.datamaran.com/press/dat

amaran-launches-harbor-a-new-community-platform-for-corporate-sustainability-pro

fessionals) für Fachleute im Bereich der Unternehmensnachhaltigkeit. Durch

Harbor+ profitieren Kunden von:



- Virtuellen und persönlichen Veranstaltungen nur für Mitglieder



- Direktem Zugang zu ESG-Experten



- Exklusiver Forschung und Einblicke, einschließlich des Quarterly Policy Brief



Erfahren Sie mehr über das Core-Produkt:

https://www.datamaran.com/datamaran-core .



