COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Grüne/Israel:

"Die Grünen haben seit dem Bundestagswahlkampf ein Problem. Die Linke wildert in einem Teil ihrer Wählerschaft - rund 700.000 Wähler haben die Grünen an sie verloren. Der Verlust linker Anhänger hat auch viel mit der Haltung der Partei zu Israel zu tun. Viele junge Linke sind in dem Wahn gefangen, die Welt in Unterdrücker und Unterdrückte unterteilen zu wollen. Dabei sind sie nicht einmal in der Lage, die wahren Unterdrücker der Palästinenser zu erkennen. Was die Grünen vermeiden müssen: sich von den Verblendeten am linken Rand in antisemitische Positionen treiben zu lassen. Doch die Grünen haben nicht nur junge Wähler verloren. Muslime haben deutlich häufiger als früher links gewählt. Auch dieser Gruppe sollten die Grünen nicht hinterherlaufen. Die Verluste ließen sich zudem im muslimisch-bürgerlichen Lager auffangen. Mit Cem Özdemir hätten sie dafür einen prädestinierten Kopf."/yyzz/DP/he