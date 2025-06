MÜNCHEN )dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Merz:



Viele Politiker und Teile der Medien entfremden sich von den Menschen, wenn sie sich verzetteln in Stil-Debatten und Floskeln zur Einhaltung politischer Korrektheit. Dieses glattgespülte Politikergesülze, diese künstliche Aufregung, wenn jemand "Indianer" sagt, dieses bewusste Missverstehen, das nervt die Leute. Sehr. Die Mehrheit in unserem Land hat ein Gespür dafür, wo die Grenzen gezogen werden müssen zu Beleidigung, Diskriminierung, verbaler Gewalt, und sie wissen, dass Sprache nicht verrohen darf. Merz - für Politiker der Mitte ungewöhnlich - bewegt sich auf diesem Grat. Dass er Klartext redet statt gestanzter Formeln, ist vielleicht riskant. Irgendwann wird ihm ein Satz mal spontan total verrutschen. Trotzdem: Prägnant und bürgernah zu reden, verstanden zu werden, ersetzt politische Inhalte natürlich nicht, aber es ist ein Schlüssel dafür, dass er erodiertes Vertrauen in die Demokratie zurückholen kann./yyzz/DP/stk