VT Markets lanciert einen globalen Handelswettbewerb mit einem Preisgeld von 1.000.000 USD, bei dem Strategie, Präzision und Leistung im Vordergrund stehen

Das Preisgeld beträgt insgesamt 1.000.000 USD und ist in zwei Stufen unterteilt,um allen Erfahrungsstufen gerecht zu werden. Der Preispool für die Anfängerstufebeläuft sich auf 300.000 USD, während für die Fortgeschrittenenstufe 700.000 USDvorgesehen sind. Diese abgestufte Struktur ermöglicht es Tradern, innerhalbihres Kompetenzbereichs zu konkurrieren und dennoch auf den jeweiligenHauptpreis zu zielen.Neben dem Hauptpreis können die Teilnehmer zusätzliche Geldpreise gewinnen,darunter alle fünf Wochen einen Hauptpreis in Höhe von 10.000 USD für den bestenTrader. Der Zweitplatzierte erhält 7.000 USD und der Drittplatzierte 3.000 USD,so dass es neben den Hauptpreisen noch weitere Gewinnchancen gibt.Um teilzunehmen, müssen Trader lediglich ein VT Markets Konto eröffnen, eineMindesteinlage von 1.000 USD leisten und die Mindesthandelsanforderungen desWettbewerbs erfüllen, um sich zu qualifizieren. Jede berechtigte Einzahlungberechtigt zu einer Drehung am Glücksrad und damit zu weiteren Gewinnchancen aufattraktive Preise wie 1.000 USD in bar, Trading-Gutscheine, Hospitality-Ticketsfür exklusive Spiel- und Renntage und vieles mehr.Der globale Handelswettbewerb soll nicht nur ein spannendes Erlebnis bieten,sondern auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Tradern weltweit fördern. Nacheinem Jahrzehnt der Innovation nutzt VT Markets diesen Meilenstein, um dasHandelserlebnis zu transformieren - und es zu einer globalen Plattform fürAmbitionen, Exzellenz und Chancen zu machen.Ausführliche Informationen über die Teilnahme, die Teilnahmebedingungen und dievollständige Liste der Preise finden Sie auf dieser Website:https://vttradingarena.com/* Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Informationen zu VT MarketsVT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker, der mittlerweile in über 160Ländern präsent ist. Das Unternehmen hat zahlreiche internationaleAuszeichnungen erhalten, darunter Best Online Trading und Fastest GrowingBroker. Im Einklang mit seiner Mission, den Handel für alle zugänglich zumachen, bietet VT Markets einen umfassenden Zugang zu über 1.000Finanzinstrumenten. Seine Kunden profitieren von einem nahtlosen Handelserlebnisüber seine preisgekrönte mobile Anwendung.Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website (https://www.vtmarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=press_release&utm_campaign=announcement%20&utm_content=press%20release&utm_text=Global&rt=brandandpr_pr_others) von VTMarkets oder per E-Mail an mailto:media@vtmarkets.com . Sie können VT Marketsauch auf Facebook (https://www.facebook.com/vtmarketsglobal/) , Instagram(https://www.instagram.com/vtmarkets_global/) oder LinkedIn(http://www.linkedin.com/company/vt-markets/mycompany/) folgen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2713919/VT_Trading_Arena_1125x990_KV.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vt-markets-lanciert-einen-globalen-handelswettbewerb-mit-einem-preisgeld-von-1-000-000-usd-bei-dem-strategie-prazision-und-leistung-im-vordergrund-stehen-302486763.htmlPressekontakt:Dandelyn Koh,globaler Leiter für Marke und PR,dandelyn.koh@vtmarkets.com; Brenda Wong,stellvertretende Leiterin,globale PR und Kommunikation,brenda.wong@vtmarkets.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169716/6058961OTS: VT Markets