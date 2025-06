USA entscheiden binnen zwei Wochen über Iran-Schlag – Märkte atmen auf, Öl rot

Ein entsprechendes Treffen im Oval Office ist bereits angesetzt. Beobachter verweisen jedoch darauf, dass Trump in der Vergangenheit bereits ähnliche Zwei-Wochen-Fristen gesetzt hat – mit teils offenem Ausgang.

Weiße-Haus-Sprecherin Karoline Leavitt zufolge will US-Präsident Donald Trump innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob die USA militärisch gegen den Iran vorgehen werden. Trump bekräftigte, dass sein Ziel unverändert sei: die Urananreicherung des Iran zu stoppen und eine nukleare Bewaffnung des Landes zu verhindern. Er signalisiert zwar Gesprächsbereitschaft, betont jedoch, dass die USA "jederzeit bereit sind, eine Entscheidung zu treffen", sollte die Diplomatie scheitern.

Israel hat unterdessen seine Angriffe auf iranische Ziele intensiviert. Premierminister Benjamin Netanjahu deutete an, dass die Angriffe nicht nur militärische Kapazitäten treffen, sondern das Regime selbst destabilisieren könnten. Auf die Frage, ob auch Ayatollah Khamenei ein Ziel sei, sagte er: "Niemand ist immun."

Am Donnerstag traf ein iranischer Raketenangriff erstmals ein israelisches Krankenhaus. Zwar kam es nur zu leichten Verletzungen, doch die Symbolkraft dieses Angriffs ist erheblich. Es handelte sich offenbar um ein Projektil mit Submunition, ein in der Vergangenheit im Iran entwickelter Waffentyp.

Internationale Stimmen mahnen zur Zurückhaltung. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer und der EU-Außenminister rufen zur Fortsetzung der Gespräche auf. Auch US-Außenminister Marco Rubio traf sich mit europäischen Amtskollegen. Ziel ist es, einen diplomatischen Ausweg innerhalb des sich rasch schließenden Zeitfensters zu finden.

Derweil beteuert Teheran seine Dialogbereitschaft. Außenminister Araghchi erklärte, der Iran strebe keine Atomwaffen an – eine Aussage, die der Oberste Führer Khamenei nur Stunden später bekräftigte.

Alle drei großen US-Indizes schlossen draufhin gestren nahezu unverändert oder sogar minimal im Plus ab: S&P 500 (-0,031 %), Dow Jones (-0,10 %) und Nasdaq 100 (+0,0028 %).

Der Ölpreis ist am Freitagmorgen deutlich gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Entscheidung über einen möglichen Iran-Schlag erst in den nächsten zwei Wochen in Aussicht gestellt hatte. Brent-Rohöl sackte zeitweise um 2,7 Prozent unter 77 US-Dollar, WTI-Rohöl verlor rund 1,7 Prozent auf 73,95 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion