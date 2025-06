DAX beschleunigt Talfahrt

Der Kursrutsch auf 23.051 Punkte könnte schon als Erfolg in der seit Tagen propagierten Short-Strategie gewertet werden, zunächst sollte es auf die Märzhochs bei 23.176 Zählern talwärts gehen, darunter auf rund 23.000 Punkte. An dieser Stelle wird sich kurzfristig der weitere Verlauf des DAX erst noch zeigen müssen, die Notierungen knapp unter der unteren Abwärtstrendkanalbegrenzung deuten auf einen leicht überverkauften Zustand hin und könnten am letzten Handelstag dieser Woche zu steigenden Notierungen beitragen. Hinzu kommt im heutigen Handelsverlauf der dreifache Hexensabbat, wodurch mit erhöhter Volatilität und überdurchschnittlich hohen Handelsvolumina zwingen zu rechnen ist. Wegen eines fehlenden Bodens beim DAX, ist es aus aktueller Sicht, schwierig Kursziele auf der Oberseite auszurufen. Ein Anstieg könnte intraday aber an den 50-Tage-Durchschnitt bei 23.298 Punkten heranreichen, ein Sprung über die Märzhochs wird jedoch nicht erwartet. Auf der Unterseite positionierte Anleger ziehen nun ihre Stopps deutlich nach oder sammeln Gewinne aus dem Short-Engagement ein.

Aktuelle Lage