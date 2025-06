Procter & Gamble droht großes Ungemach

Zuletzt hat sich der Unterstützungsbereich aus den letzten Jahren um 158,00 US-Dollar bei Procter & Gamble als zuverlässige Unterstützung erwiesen, doch erneut steht dieser Support auf dem Prüfstand. Sollte weiteres Kapital aus der Aktie abfließen, würde es bei einem Wochenschlusskurs darunter zu einem regulären Verkaufssignal zunächst in Richtung des EMA 200 (rote Linie) bei 153,29 US-Dollar kommen, darunter müssten fortgesetzte Abschläge sogar auf 146,79 bzw. 142,66 US-Dollar stark angenommen werden und würden sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Als Zugvehikel für einen solchen Fall können sich Anleger den Turbo-Put-Optionsschein WKN DY50KU etwas genauer ansehen. Auf der Oberseite besteht aber immer noch die Möglichkeit, kurzzeitig an 165,57 US-Dollar und damit den EMA 50 (blaue Linie) anzuknüpfen. Aber erst oberhalb von 171,00 US-Dollar dürfte deutliche Erleichterung zu verzeichnen sein, in der Folge könnte das Doppelhoch um 180,43 US-Dollar angesteuert werden. Vorläufig aber wird aufgrund einer schwachen Marktentwicklung und des bevorstehenden Sommerlochs eine Konsolidierung favorisiert.

Trading-Strategie: