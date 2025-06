ENGWE präsentiert auf der Eurobike seine neue Produktlinie MapFour mit überarbeiteten Modellen

ENGWE-Stand: Halle 8.0/Stand E40, Frankfurter Messegelände

MapFour-Stand: Halle 8.0/Stand E56, Frankfurter Messegelände

Auf der Eurobike 2025 wird ENGWE mit zwei Ständen vertreten sein - einem für sein Kernsortiment und einem weiteren für das Debüt von MapFour, einer neuen Premium-Linie, die sich auf für den Stadtverkehr konzentriert. MapFour hat sich zum Ziel gesetzt, das Pendeln effizienter zu machen und bietet nachhaltige, budgetfreundliche, gesündere und problemlose Lösungen an. Die Besucher können die neuesten Modelle des Jahres 2025 erkunden und probefahren, darunter das aktualisierte N1 Pro, N1 Air, L20 3.0 Pro, und LE 20 cargo e-bike.

Produkt-Highlights

MapFour N1 Pro - Leistungsstärkstes City-E-Bike mit Mittelantrieb aus Carbon

Das N1 Pro verfügt über einen leichten Kohlefaserrahmen, ein Drehmoment von 80 Nm, eine intelligente Anti-Diebstahl-Technologie, eine Reichweite von 100 km und eine 1,5-stündige Schnellladung. Die Version, die auf der Eurobike vorgestellt wird, verfügt über eine neu aufgerüstete 36V 10Ah Samsung 21700 Batterie mit intelligentem BMS, Tektro Doppelkolben-Hydraulikbremsen und integrierte, batteriebetriebene Rücklichter. TechRadar lobt es als "den Traum eines Leichtgewichts für Pendler".

ENGWE L20 3.0 Pro- Das erste kompakte E-Bike mit Vollfederung

Dieses kompakte 20-Zoll-E-Bike bietet die perfekte Mischung aus Tragbarkeit und Leistung. Es verfügt über einen 250-W-Mittelmotor mit bis zu 100 Nm Drehmoment, Vollfederung und hydraulische Scheibenbremsen. Von Heise unter die zehn besten faltbaren E-Bikes eingestuft, war es schnell nach der Markteinführung ausverkauft. Die 48-Volt-Batterie mit 15 Ah bietet eine Reichweite von bis zu 160 km und lässt sich mit einem 8-Ampere-Schnellladegerät in nur 2 Stunden vollständig aufladen. Die neuesten Upgrades werden auf der Messe vorgestellt - jeder ist zu einer Probefahrt eingeladen.

Über ENGWE

ENGWE-Produkte sind inzwischen in über 50 Ländern erhältlich und werden von mehr als 2 Millionen Fahrern weltweit genutzt. Mit 10 Überseelagern und über 300 Servicezentren in Europa, den USA und Großbritannien expandiert ENGWE weiter - in diesem Sommer kamen neue Geschäfte in Frankreich, Dänemark und den USA hinzu.

Auf der Eurobike 2025 sind die Besucher eingeladen, an beiden Ständen Modelle Probe zu fahren. ENGWE bekräftigt seine Mission: "Menschen dabei zu helfen, einen neuen Weg für Kurzreisen und nachhaltiges Reisen zu finden und zu verwirklichen". Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen ENGWE-Website.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714716/ENGWE_eurobike_exhibition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg

