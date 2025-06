Tesla wird gebremst, Baidu gibt Gas – Robotaxi-Rennen nimmt Fahrt auf!

Im Wettlauf um die globale Vorherrschaft bei autonomen Fahrdiensten geraten Tesla und Baidu zunehmend ins Rampenlicht und unter Druck. Während Tesla in Texas auf Widerstand aus der Politik stößt, plant Baidu den internationalen Rollout seines Robotaxi-Dienstes Apollo Go in Südostasien.

Ein Bündnis demokratischer Abgeordneter aus dem Großraum Austin hat Tesla am Mittwoch in einem offenen Brief dazu aufgefordert, den für Sonntag geplanten Start seines Robotaxi-Dienstes zu verschieben – und zwar bis September, wenn ein neues texanisches Gesetz zu autonomen Fahrzeugen in Kraft tritt. Die Forderung: mehr Transparenz, Sicherheit und gesetzliche Konformität.

"Ein Aufschub würde helfen, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken und die Sicherheit zu gewährleisten", heißt es in dem Schreiben. Sollte Tesla den Launch dennoch durchführen, erwarten die Abgeordneten einen detaillierten Plan, wie das Unternehmen die neuen gesetzlichen Anforderungen umsetzen will.

Das neue Gesetz – das lediglich noch der Unterschrift des Gouverneurs bedarf – sieht unter anderem verpflichtende Betriebsgenehmigungen, staatliche Eingriffsrechte bei Sicherheitsverstößen sowie Notfallprotokolle für autonome Fahrzeuge vor.

CEO Elon Musk hatte zuletzt angedeutet, dass der Service "vorläufig" am Sonntag starten könne. Der Launch soll mit einer kleinen Flotte von 10 bis 20 Model Y-Fahrzeugen beginnen und zunächst nur in "besonders sicheren Zonen" Austins stattfinden.

Teslas Robotaxi-Versprechen noch ohne konkretes Fundament

Die Robotaxi-Initiative gilt als einer der zentralen Wachstumstreiber in Teslas Langfriststrategie – ebenso wie das Projekt „Optimus“, ein humanoider Roboter. Beide Technologien sind jedoch bislang nicht marktreif, was zunehmend kritische Fragen von Analysten und Investoren aufwirft.

Trotz des jüngsten Kursanstiegs von 1,82 Prozent auf 322,05 US-Dollar, notieren Tesla-Aktien seit Jahresbeginn rund 20 Prozent im Minus (Stand: 8:00 Uhr MESZ).

Baidu kontert global

Während Tesla in Texas bremst, beschleunigt der chinesische Tech-Riese Baidu auf der internationalen Bühne. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, will das Unternehmen seinen Robotaxi-Service Apollo Go noch in diesem Jahr in Singapur und Malaysia einführen. Es wäre der erste großflächige Rollout außerhalb Chinas.

Baidu befindet sich laut dem Bericht aktuell in Gesprächen mit lokalen Partnern, um marktspezifische Geschäftsmodelle zu entwickeln. Der Schritt gilt als Teil einer langfristigen Globalisierungsstrategie für autonomes Fahren und unterstreicht Chinas wachsenden Anspruch auf technologische Führungspositionen.

Die Baidu Aktie notiert aktuell 1,1 Prozent im Plus bei 84,36 US-Dollar (Stand: 8:00 Uhr MESZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion