Gegen diesen Dividendenwert hat McDonald's einfach keine Chance!

In der Restaurant- und Fastfood-Branche steht die McDonald's-Aktie bei vielen Anlegerinnen und Anlegern ganz oben auf der Speisekarte. Der Grund hierfür ist angesichts einer Dividendenhistorie von Anhebungen 48 Jahre in Folge schnell gefunden. Doch seit rund zwei Jahren kommt das Unternehmen operativ kaum vom Fleck. Infolge vieler Preiserhöhungen bleiben die Kundinnen und Kunden weg.

Umsatz legt weiter zu – auch dank einer Übernahme

Am Freitag hat der Konzern seinen Bericht zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Erneut sind die Zahlen stark ausgefallen. Beim Wachstum gerät McDonald's immer stärker ins Hintertreffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die Konzernerlöse um 10,6 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 40 Millionen US-Dollar übertroffen und das wachstumsstärkste Quartal seit fast 2 Jahren erzielt werden.

Während die flächenbereinigten Erlöse um 4,6 Prozent gestiegen sind – angetrieben vor allem durch das anhaltende Wachstum der auf mediterrane Speisen spezialisierte Kette Olive-Garden sowie dem Steakhouse LongHorn – steuerten auch die Übernahme von 103 Restaurants der TexMex-Kette Chuy's sowie 25 Neueröffnungen zum Wachstum bei.

Einmaleffekte belasten Ertragsseite geringfügig

Der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 2,98 US-Dollar um einen Cent höher aus als von Analystinnen und Analysten geschätzt. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte sich Darden Restaurants somit um 33 Cent beziehungsweise um 12,5 Prozent und damit überproportional steigern.

Beim Nettogewinn gab es zwar einen kleinen Rückschlag, denn mit 304,0 Millionen US-Dollar verzeichnete Darden Restaurants einen um 6 Millionen US-Dollar geringeren Ertrag. Doch der Rückgang geht vor allem auf die Übernahme von Chuy's zurück, die zu einmaligen Wertminderungs- und Integrationskosten geführt hat.

Der bereinigte Gewinn kletterte hingegen von 367,4 Millionen US-Dollar auf 400,4 Millionen US-Dollar. Das zeigt die anhaltend hohe Ertragsstärke und die Fähigkeit des Unternehmens, von seinem Wachstum stark zu profitieren.

Jede Menge Geld für Anlegerinnen und Anleger

Für das kommende Geschäftsjahr stellte das Management um CEO Rick Cardenas ein Umsatzwachstum von 7 bis 8 Prozent in Aussicht. Damit würde Darden Restaurants etwas langsamer wachsen als im abgelaufenen Geschäftsjahr. Während für die flächenbereinigten Erlöse ein Wachstum von 2,0 bis 3,5 Prozent erwartet wird, sollen 60 bis 65 Neueröffnungen sowie Preiserhöhungen das übrige beitragen.

Den angestrebten Gewinn pro Aktie gab das Unternehmen in seiner Pressemitteilung mit 10,50 bis 10,70 US-Dollar an. Außerdem gab das Management eine Erhöhung der Quartalsdividende um 7,1 Prozent auf 1,50 US-Dollar an. Zusätzlich wird ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Im zurückliegenden Quartal wurden bereits eigene Anteile im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar eingezogen.

Aktie klettert bereits in der Vorbörse auf ein neues Allzeithoch

Die erste Kursreaktion auf die anhaltend starken Geschäfte fiel positiv aus. Die Aktie legte um rund 3,9 Prozent zu – unter allerdings vernachlässigbaren Handelsumsätzen. Am Optionsmarkt war zuvor eine Bewegung um bis zu 5,3 Prozent eingepreist.

Die vergleichsweise hohe Unsicherheit gegenüber dem Ergebnisbericht ist vor allem durch die starke Performance der Aktie zu erklären, die in den vergangenen 12 Monaten um 44,4 Prozent zulegt hat (McDonald's: 15,5 Prozent). Allein seit dem Jahreswechsel steigerten sich die Anteile, denen erst am Dienstag ein neues Allzeithoch gelungen war, um 19,3 Prozent.

Fazit: Trotz starker Kursgewinne noch immer Bewertungsvorteile

Die hohen Kursgewinne hatten trotz des anhaltenden Unternehmenswachstums Folgen für die Bewertung. Das lange als Value-Aktie geltende Papier hat inzwischen eine McDonald's vergleichbare Bewertung erreicht. Während der Branchenprimus für das kommende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,6 bewertet ist, bringt Darden Restaurants auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ein KGV zwischen 20,8 und 21,2 auf die Waage.

Damit ist das Unternehmen aber wie auch bei der Dividende im Vorteil. Während McDonald's eine Ausschüttungsrendite von 2,44 Prozent bietet, bringt es Darden Restaurants nach der am Freitag bekannt gegebenen Erhöhung auf 2,69 Prozent. Damit ist die Aktie die erste Wahl für Anlegerinnen und Anleger auf der Suche nach einem wachstumsstarken Dividendenwert – wenn die Bekanntheit des Unternehmens kein Anlagekriterium ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Darden Restaurants Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 199,0EUR auf Tradegate (20. Juni 2025, 13:32 Uhr) gehandelt.