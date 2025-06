AKEEYO präsentiert die Fahrradtechnik der Zukunft auf der EUROBIKE 2025 mit dem neuen AKY-730Pro und einem Navigationsprototypen

SHENZHEN, China, 20. Juni 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO, ein Pionier im Bereich intelligenter Mobilitätslösungen, wird auf der EUROBIKE 2025, die vom 25. bis 29. Juni an Stand 11.1 D19a in der Messe Frankfurt stattfindet, seine neuesten Fahrradinnovationen vorstellen. AKEEYO, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Automobiltechnik zurückblicken kann, bringt seine Innovationen in die Welt des Radsports ein und präsentiert die neue Fahrradkamera AKY-730Pro sowie einen Prototyp seines neuen, runden, intelligenten Navigationsgeräts.