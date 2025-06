Pop Mart-Aktie stürzt ab – Labubu-Boom zu Ende?

Der Höhenflug der Pop Mart-Aktie findet ein jähes Ende: Nach einer massiven Rallye seit Jahresbeginn verliert der chinesische Spielzeughersteller rund um den Labubu-Hype innerhalb weniger Tage über 13 Prozent an Börsenwert. Hintergrund sind harsche Kritik staatlicher Medien am "Blind Box"-Spielzeug sowie ein überraschender Rückzug von Morgan Stanley.

Die Aktie des in Peking ansässigen Unternehmens Pop Mart notierte am Freitag erneut deutlich im Minus bei aktuellen 26,20 Euro. Mit einem Rückgang von über 5 Prozent setzte sich die Talfahrt vom Vortag fort, an dem das Papier bereits 5,3 Prozent eingebüßt hatte (Stand: 9:00 Uhr MESZ). Damit droht der populären Aktie ihre erste negative Handelswoche seit Anfang Mai – trotz eines bis dahin spektakulären Kursanstiegs von mehr als 160 Prozent seit Jahresbeginn.