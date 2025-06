Inspiration Energy leitet Atomic Mineral Resonance Tomography-(AMRT)-Messungen für vorrangige Bohrziele in Saskatchewan ein

Dies ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Inspiration, die Bohrziele im Vorfeld seines ersten Bohrprogramms genauer einzugrenzen und zu priorisieren. AMRT ist ein nicht-invasives Bildgebungssystem, das entwickelt wurde, um Mineralzusammensetzungen auf atomarer Ebene zu erkennen und abzubilden. Die resonanzbasierte Tomographie bietet einen verbesserten Einblick in den Untergrund und dient der Ergänzung herkömmlicher Vermessungs- und Bohrmethoden, denn sie erhöht die Explorationsgenauigkeit und reduziert Störungen an der Oberfläche.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Inspiration, zumal wir kurz vor Aufnahme der Vorbereitungen für unser Bohrprogramm stehen“, so Charles Desjardins, President von Inspiration. „Wir konzentrieren uns nun darauf, die vorrangigsten Ziele auf einem unserer Meinung nach äußerst höffigen Projekt zu ermitteln und genau einzugrenzen. Ramp Metals Inc. hat unmittelbar östlich unseres Projekts große Erfolge erzielt, und bei Betrachtung einer Karte des Gebiets ist klar zu erkennen, dass das Ziel Rush von Ramp Metals Inc. in Richtung unseres Konzessionsgebiets streicht. Wir sehen den kommenden Wochen mit Spannung entgegen, denn unsere gesamten Grundlagenarbeiten werden endlich Gestalt annehmen.“

Die Erfassung der ersten AMRT-Daten ist nun im Gange und das Unternehmen erwartet, die Ergebnisse in den kommenden Tagen im Rahmen seines Engagements für eine verantwortungsvolle, wissenschaftlich fundierte Mineralexploration zu veröffentlichen.

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS #82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.