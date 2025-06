Märkte weiter von Vorsicht geprägt

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte der Region Asien-Pazifik haben am Freitag keine klare Richtung eingeschlagen. Die Unwägbarkeiten des Krieges zwischen Israel und dem Iran hielten Marktteilnehmer einmal mehr zurück. Auf Wochensicht lagen die Märkte unterdessen im Minus.

Die verhaltene Tendenz spiegelte die Unsicherheit wider. US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen darüber entscheiden, ob die USA an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingreifen. Dies geschehe vor dem Hintergrund, dass es eine "beträchtliche Chance" für Verhandlungen gebe, erklärte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt.