DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Wacker Chemie von 74 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Tristan Lamotte begründete die Abstufung des Spezialchemiekonzerns in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung vor allem mit Gewinnrisiken, wobei er auf Währungseffekte und das Konjunkturumfeld verwies. Außerdem führte er steigende Risiken im Geschäft mit der Solarindustrie auf und die nicht gerade günstige Bewertung. Unter diesen Umständen vermisst der Experte positive Kurstreiber, die eine anhaltende Kaufempfehlung weiter untermauern würden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 59,30EUR auf Tradegate (20. Juni 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m