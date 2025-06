Aktien Frankfurt Eröffnung Moderate Erholung - Nahost-Krieg bleibt im Fokus Am Ende einer bislang schwachen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt etwas erholt. Die wichtigsten Indizes legten am Freitag wieder zu. Der Krieg zwischen Israel und Iran bleibt aber das bestimmende Thema an den Börsen. Der Leitindex Dax …