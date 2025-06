Das Gesundheitsministerium von Abu Dhabi und Abbot vereinbaren die Herstellung von Arzneimitteln vor Ort in Abu Dhabi

ABU DHABI, VAE, 20. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Während der BIO International Convention in Boston, USA, gingen das Gesundheitsministerium – Abu Dhabi (DoH), die Aufsichtsbehörde für den Gesundheitssektor in Abu Dhabi, und Abbott, das weltweit führende Unternehmen im Gesundheitswesen, eine wegweisende Partnerschaft ein, um die Herstellung von Arzneimitteln in Abu Dhabi zu lokalisieren und digitale Gesundheitslösungen voranzutreiben. Durch die Nutzung der fortschrittlichen biowissenschaftlichen Infrastruktur von Abu Dhabi spiegelt dieser Meilenstein die proaktive Bereitschaft des Emirats wider, die Abhängigkeit von Importen zu verringern, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken und ein nachhaltiges, autarkes Ökosystem im Gesundheitswesen zu fördern.

S.E. Dr. Noura Al Ghaithi, Unterstaatssekretärin des Gesundheitsministeriums von Abu Dhabi, sagte: „Nach dem kürzlichen Start des Clusters für Gesundheit, Ausdauer, Langlebigkeit und Medizin (HELM) in Abu Dhabi hat das Emirat bewiesen, dass es mit einer ganzheitlichen, integrierten Infrastruktur ausgestattet ist, welche die lokale Produktion und Forschung sowie die Entwicklung fördert und es als regionales Tor zum Gesundheitswesen und führend in den Biowissenschaften positioniert. Indem wir unsere strategische Vision mit dem Fachwissen von Abbott verbinden, wollen wir die Entwicklung sowie den Einsatz innovativer Gesundheitsprodukte und -lösungen beschleunigen, die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen, die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung verbessern und sicherstellen, dass bahnbrechende Therapien die Patienten schneller erreichen. Mit diesem Ansatz positioniert sich Abu Dhabi als regionaler Vorreiter bei der Förderung eines agilen, innovationsgetriebenen Gesundheitsökosystems, das wissenschaftliche Fortschritte direkt in greifbare Vorteile für unsere Gesellschaft umsetzt."

Die strategische Zusammenarbeit umfasst einen umfassenden Plan, der sich auf vier Säulen konzentriert: die Lokalisierung des Abbott-Arzneimittelportfolios, die Entwicklung von Biosimilars, die digitale Transformation durch elektronische Beipackzettel für Patienten sowie eine solide Initiative für Bildung und Personalentwicklung.

Mazen Bachir, Regionaldirektor für das etablierte Pharmageschäft von Abbott in der Golfregion, den Schwellenländern und der Levante sagte: „Abbott ist stolz darauf, eine strategische Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium von Abu Dhabi bekannt zu geben, die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit und Innovation im Gesundheitswesen von Abu Dhabi zu fördern. Aufbauend auf Abbotts langjährigem Einsatz für das Gesundheitssystem der VAE wird sich diese Partnerschaft auf die Lokalisierung bestehender pharmazeutischer Produkte und die gemeinsame Erforschung der Entwicklung von Biosimilars konzentrieren, unterstützt durch eine Angleichung der Rechtsvorschriften. Die Zusammenarbeit umfasst auch Initiativen zur Digitalisierung von Informationen über biowissenschaftliche Produkte durch elektronische Broschüren in Übereinstimmung mit der digitalen Gesundheitsstrategie der VAE. Ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung von Bildungsprogrammen zum Aufbau lokaler Kapazitäten. Darüber hinaus werden Abbott und das Gesundheitsministerium Möglichkeiten für gemeinsame Forschung und Entwicklung prüfen, um die langfristige Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung in den VAE zu stärken."

Unter der Leitung des DoH hat sich eine hochrangige Delegation vom 15. bis 21. Juni 2025 zu einer strategischen Mission in die Vereinigten Staaten begeben. Die Delegation wird über 20 strategische Treffen und Besuche bei führenden Vertretern des öffentlichen und privaten Sektors in den USA abhalten, die dem Wissensaustausch, der Erschließung von Investitionsmöglichkeiten sowie der Unterzeichnung neuer Vereinbarungen dienen, welche die Einführung fortschrittlicher Gesundheitslösungen beschleunigen.

Zur Delegation, die das Innovationsökosystem von Abu Dhabi repräsentiert, gehören wichtige Akteure wie das Abu Dhabi Investment Office, Mubadala BIO, M42, Masdar City, KEZAD, PureHealth und Etihad Cargo, New York University Abu Dhabi (NYUAD), Khalifa University, startAD und Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI).

