Donald Trump will die Entscheidung über eine Beteiligung am Krieg gegen den Iran innerhalb der nächsten zwei Wochen fällen - das ist nun offenkundig der nächste "TACO-Move" des US-Präsidenten ("Trump always chickens out"). Die Folge: die US-Aktienmärkte erholen sich, der Ölpreis fällt. Offenkundig will der US-Präsident Zeit gewinnen, denn er hat ein Dilemma: Teile seiner MAGA-Basis lehnt eine Beteiligung an diesem Krieg strikt ab, das ist innenpolitisch ein echtes Problem für ihn. Andererseits hat er ja die sofortige Kapitulation des Iran gefordert - nun als wieder die berüchtigten "zwei Wochen", die der US-Präsident schon so oft als Frist genannt und nie eingehalten hat (Russland etc..). Vermutlich ist "zwei Wochen" eine Chiffre für: verschieben auf den Sankt Nimmerleinstag. Musste er deswegen so dringend vom G7-Gipfel abreisen und Macron wegen seiner "Ceasefire-Aussagen" scharf kritisieren?

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte steigen, Ölpreis fällt: Trump kündigt Iran-Entscheidung an

2. Webinar "Ruhe vor dem Sturm?" mit Stagge und Fugmann, hier anmelden:

https://register.gotowebinar.com/register/1715197904909692245

Das Video "TACO-Trump und Iran: "2 Wochen" - und größter Verfall aller Zeiten! " sehen Sie hier..