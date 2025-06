AKTIEN IM FOKUS Infineon an Dax-Spitze - Analyst sieht Besserung im Autobereich Die Aktien von Infineon haben sich am Freitag überdurchschnittlich erholt. Sie setzten sich mit plus 2 Prozent an die Dax-Spitze . Anders als der Dax fingen sie mit der Erholung schon am Donnerstag im späten Handel an. Analyst Johannes Schaller …