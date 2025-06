Silber Potenzial bis 46 USD Fällt Gold zum Jahresende unter 3.000 USD pro Unze? Um mehr als 27% ist der Goldpreis seit Jahresbeginn gestiegen und viele Analysten glauben, dass es einen Weg in Richtung 4.000 USD für das gelbe Metall gibt. Aber nicht alle Experten sind so optimistisch. So glaubt man zum Beispiel bei der Citigroup, dass eine Unze Gold zum Ende des Jahres wieder weniger als 3.000 USD kosten könnte.