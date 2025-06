Weniger Sicherheit, mehr Markt Europas Antwort auf BYD? Renault & Stellantis wollen Billigautos wie in Japan Renault und Stellantis blasen zum Kleinwagen-Gegenangriff auf BYD & Co. – mit einer radikalen Forderung an die EU: Weniger Sicherheit, mehr Billigautos. Das könnte nach hinten losgehen, warnen Experten.