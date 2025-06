Condor gibt die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung bekannt Calgary, 19. Juni 2025: Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“; TSX: CDR; ISIN: CA20676A1084), ein in Kanada ansässiges, international ausgerichtetes Energieunternehmen mit Aktivitäten in Zentralasien, freut sich bekannt zu geben, …