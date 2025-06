CEOTRONICS AG (von Montega AG): Halten

Unternehmen: CEOTRONICS AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 20.06.2025

Kursziel: 12,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Roadshow-Feedback: Wettbewerbsvergleich & drittes Los des SmG-Auftrags im Fokus der Investoren



Nachdem CEOTRONICS vor kurzem die Umsatz- und Auftragsentwicklung im abgeschlossenen Geschäftsjahr veröffentlicht hat, waren wir gestern mit dem CEO Thomas Günther und Tristan Günther in Frankfurt auf Roadshow. Fokusthemen waren der laufende SmG-Auftrag, weitere Wachstumspotenziale sowie der technische Vergleich mit der Konkurrenz.



SmG-Auftrag verläuft planmäßig - Verzögerung des dritten Loses durch politische Rahmenbedingungen: CEOTRONICS hat das erste Los des Großauftrags wie geplant und ohne Verzögerungen ausgeliefert - ein wichtiger Meilenstein, zumal die Anfangsphase bei Projekten dieser Größenordnung auch bei CEOTRONICS herausfordernd war. Das zweite Los befindet sich planmäßig in der Umsetzung und soll bis Ende 2025 vollständig ausgeliefert werden. Beim dritten Los dürfte es jedoch zu Verzögerungen im Vergleich zum ursprünglichen Plan kommen, da die politische Situation im Zuge der Neuwahlen in Deutschland - insbesondere die späte Besetzung der zuständigen Ausschüsse - einen Beschluss vor der Sommerpause unwahrscheinlich machen. Wir rechnen aktuell mit einem Zuschlag im Herbst, sodass ein kleiner Teil des Auftrags noch im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 umsatzwirksam werden dürfte.



CEOTRONICS im Wettbewerbsvergleich: In den Gesprächen mit Investoren wurde CEOTRONICS häufig mit dem schwedischen Wettbewerber INVISIO verglichen, der ebenfalls Kommunikationslösungen für Streitkräfte in Europa anbietet und daher bei Ausschreibungen oftmals als Konkurrent auftritt. Zwar adressieren beide Unternehmen ähnliche Kunden, doch die Produkte unterscheiden sich konzeptionell: Während INVISIO den Fokus auf kleinere Geräte und Tasten legt, die gleichzeitig bis zu 20 Meter wasserdicht und damit für Spezialeinheiten interessant sind, liegt der Fokus von CEOTRONICS auf robuster Bedienbarkeit im Einsatz. Die deutlich größeren Bedieneinheiten mit gut erreichbaren Tasten sind speziell für zeitkritische Situationen mit eingeschränkter Beweglichkeit konzipiert, was ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal im täglichen Einsatz vieler Soldaten darstellt.

Fazit: Nachdem CEOTRONICS wie erwartet hervorragende Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt hat, konnte das Unternehmen auch auf der Roadshow die Investoren von den weiteren Geschäftsaussichten überzeugen. Von den weiter ansteigenden Ausgaben für innere und äußere Sicherheit dürfte CEOTRONICS auch in den kommenden Jahren profitieren. Für das angelaufene Geschäftsjahr 2025/26 dürfte das Timing des dritten SmG-Los von besonderer Bedeutung sein, da eine frühere Erteilung einen höheren Umsatzanteil im GJ25/26 zur Folge hätte. Mit dem Geschäftsbericht, der im September veröffentlicht wird, dürfte CEOTRONICS eine erste Guidance bzgl. Umsatz und Ergebnis abgeben. Hierbei rechnen wir mit einem zweistelligen Top Line-Wachstum sowie einer weiteren Verbesserung der operativen Marge, die insbesondere aus dem Wegfall der Anlaufkosten im Zusammenhang mit SmG resultieren sollte. Wir bestätigen unser Kursziel und unsere 'Halten'-Empfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32886.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2158232 20.06.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEOTRONICS Aktie Die CEOTRONICS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 13,90 auf Tradegate (20. Juni 2025, 11:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEOTRONICS Aktie um -1,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,62 %. Die Marktkapitalisierung von CEOTRONICS bezifferte sich zuletzt auf 100,90 Mio.. CEOTRONICS zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,300Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000Euro was eine Bandbreite von -28,06 %/-42,45 % bedeutet.