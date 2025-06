Tui kräftig erholt dank Doppel-Hochstufung durch Barclays

mbpoll schrieb 17.06.25, 08:47

Ich finde es sehr interssant, wie hier die Shortmeldungen beurteilt werden. Wer (wie ich) die Manipulation sieht wenn Aktien geliehen werden und dann verkauft werden umd den Kurs zu drücken, der hat von Börse und den Abläufen (lt. unsren Shortfreunden) gar keine Ahnung und versteht einfach nichts.........



Die Paralele zu unserer politischen Landschaft ist hier deutlich zu erkennen. Das Volk will etwas, aber unsere Regierung weis es besser und macht was anderes und die Oposition wird mit allen, legalen und illegalen Mitteln bekämpft.



Also wer keine Shortmeldungen lesen will, bitte blockiert mich einfach-Danke!