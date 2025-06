TUI - Aktie geht steil - 20.06.2025

Mit einer Performance von +5,57 % konnte die TUI Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TUI Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,60 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -5,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,35 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,15 % geändert.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,00 % 1 Monat -9,75 % 3 Monate -16,60 % 1 Jahr -9,00 %

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,33 Mrd.EUR wert.

Eine komplette Meinungsänderung der britischen Investmentbank Barclays hat am Freitag die Aktien von Tui auf Erholungskurs geschickt. Die Papiere des Reisekonzerns zogen bis zum späten Vormittag um 4,7 Prozent auf 6,48 Euro an und setzten sich …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien des Reisekonzerns Tui von 7,70 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung der Papiere von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Seine Ergebnisschätzungen ließ der Analyst …

Am Ende einer bislang schwachen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt erholt. Die wichtigsten Indizes legten am Freitag deutlich zu. Der Krieg zwischen Israel und Iran bleibt aber das bestimmende Thema an den Börsen. Der Leitindex Dax gewann …

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.