Der GENIUS Act und die Regulierung von Stablecoins in den USA

Die neue Ordnung für digitale Dollar

Stablecoins sind digitale Token, deren Wert an eine stabile Referenzgröße wie den US-Dollar gebunden ist. Sie dienen zunehmend als transaktionsfähige Brücke zwischen traditionellen Währungssystemen und der Blockchain-gestützten Welt. In unserem Beitrag "Stablecoins auf dem Vormarsch" haben wir die rasante Verbreitung und wirtschaftliche Relevanz dieser digitalen Geldeinheiten analysiert. Was bisher fehlte, war ein einheitlicher regulatorischer Rahmen in den USA. Genau hier setzt der GENIUS Act an, der am 17. Juni 2025 im US-Senat mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Es ist ein Gesetz, das nicht nur rechtliche Klarheit schafft, sondern als strategisches Instrument zur Sicherung der digitalen Dollar-Hegemonie gelesen werden kann.