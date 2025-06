Aktien Frankfurt Erholt - Etwas Hoffnung im Nahost-Krieg Am Ende einer bislang schwachen Woche ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran bleibt aber das bestimmende Thema an den Börsen. Der Leitindex Dax gewann bis zum Mittag 0,9 …