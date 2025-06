Sranan Gold - Vollständig finanzierte Goldexploration in Suriname

Heute sprechen wir mit Oscar Louzada, CEO, und Rayiez Bhoelan, VP of Exploration von Sranan Gold (CSE SRAN / WKN A416C1).

00:00 – Einleitung

00:39 – Finanzierung erklärt

01:55 – Explorationsziele erklärt

05:21 – Zusammenfassung: Kleinbergbau als Vorreiter

06:08 – Perspektive: Das Ausmaß des Tapanahony-Projekts

06:56 – Warum parallele Trends bahnbrechend sein könnten

09:06 – Update: Explorationscamp

09:58 – Finanzierung im Detail: Neue Kapitalisierungstabelle & mehr

11:57 – Zusammenfassung: Warum Randy’s Pit & Poeketi für Sranan Gold bahnbrechend sein könnten

