Haushalts-Hölle: Amerika steuert auf 1.000.000.000.000 US-Dollar Zins-Schock zu

"Wenn die Schulden hoch genug steigen", warnt das Analystenteam, "könnten die Zinsausgaben so hoch werden, dass zur Stabilisierung der Schuldenquote dauerhaft Haushaltsüberschüsse in einer Höhe erforderlich wären, die historisch gesehen nur selten erreicht wurden, da sie wirtschaftlich kostspielig und politisch schwierig sind".

Derzeit beläuft sich die US-Staatsverschuldung auf rund 36 Billionen US-Dollar – etwa 120 Prozent des BIP. Und sie wächst weiter, weil das US-Finanzministerium neue Kredite aufnehmen muss, um allein die Schuldzinsen zu bedienen. Die Denkfabrik "Committee for a Responsible Federal Budget" geht davon aus, dass diese Kosten schon 2025 nur noch von den Sozialversicherungsausgaben übertroffen werden.

Obwohl die erste Trump-Administration gemeinsam mit der Biden-Regierung zur Pandemiezeit massiv investierte, wurde der geldpolitische Kurs nicht angepasst – selbst nach Rückkehr der Vollbeschäftigung. Das Congressional Budget Office schätzt, dass Trumps Ausgabenplan das Defizit in den nächsten zehn Jahren um 2,8 Billionen US-Dollar erhöhen würde.

Gennadiy Goldberg von TD Securities bringt das Dilemma auf den Punkt: "Entweder müssen also die Steuern steigen, die Ausgaben sinken oder eine Kombination aus beidem." Beides sei politisch heikel.

Gleichzeitig bleibt offen, wie sich die Zinsen entwickeln – ein Schlüsselfaktor für die Schuldenlast. Sollte der US-Dollar als Weltreservewährung an Vertrauen verlieren, müssten die USA sich womöglich zu deutlich höheren Zinssätzen refinanzieren. Das könnte laut Goldman einen historischen Sparkurs erzwingen – mit ungewissem Ausgang. "Wenn das BIP stark genug zurückgeht, könnte die Schuldenquote nicht sinken", heißt es warnend.

Ein massives Gelddrucken zur Entlastung, so das Papier, könnte in eine Abwärtsspirale wie einst in der Weimarer Republik führen – mit den bekannten Folgen. Doch viele Politiker würden der Illusion des schnellen Geldes weiterhin erliegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion