Techwerte geben wieder Gas

Das letzte markante Verlaufshoch markierte das Barometer im Sommer letzten Jahres bei 5.931 Punkten, anschließend ging es in eine wohlverdiente Konsolidierung mit Abschlägen zurück auf 3.388 Zähler runter. Nach dem kleinen Flash-Crash vom April dieses Jahres erholte sich das Barometer recht flott wieder und konnte an seinen mittelfristigen Abwärtstrend um 5.090 Punkten zulegen. Ein erster Ausbruchsversuch in der abgelaufenen Woche ist zwar gescheitert, diese Woche präsentiert sich aber schon wieder freundlicher und lässt auf gesteigertes Interesse von Käufern im Technologiesektor schließen. Eine günstige Ausgangslage, um an einer potenziellen Rallye auf Sicht der nächsten Monate zu partizipieren.

Jahreshoch im Visier